Российский Ивангород и эстонскую Нарву разделяет два километра и большая политическая пропасть. Об этом KP.RU рассказал глава ивангородской администрации Александр Соснин, который объяснил, почему русским лучше вернуться из Эстонии в РФ.

Эстонцы пугают своих жителей и всех, кто рискнет пешком пойти в Ивангород. Ранее было удобно пересекать границу: действовало два моста, можно было пересекать на машине. Однако одну из переправ в районе Парусинка закрыли в 2022 году под предлогом реконструкции. Никаких работ там не проводят, люди вынуждены пользоваться единственным мостом Дружбы.

Передвигаться на автомобиле из Нарвы до Ивангорода нельзя, при том, что это необходимо многим жителям. Многие семьи разделились по этим двум пунктам. Неудобно это и туристам, и желающим приобрести в РФ лекарства и другие товары, которые гораздо дешевле чем в ЕС. Однако, как отметил глава Ивангорода, здесь есть свои сложности.

«Когда еще можно было ездить на авто, эстонские пограничники даже замеряли, сколько топлива в баке у сограждан при выезде и въезде. Не дай бог, при возвращении из России у тебя его больше будет. А ведь у нас в Ивангороде шесть заправок на десятитысячный город, как раз с учетом гостей. Аптек еще больше», — отметил Соснин.

В Россию стремятся и пенсионеры из Эстонии. Им тяжело пересекать погранпункт и стоять в очереди по несколько часов.

Глава администрации также заявил, что Нарва оборвала почти все старые добрые контакты с Ивангородом. Умерла традиция встречаться на Новый год на мосту, праздновать совместно важные исторические даты, в том числе годовщины ВОВ, и многое другое. Более того, со стороны эстонцев звучат обвинения в «агрессии».

Российский город не отчаялся, а провел яркое и патриотичное мероприятие прямо у крепости. Событие было на виду у тысячи жителей Нарвы, они пели и аплодировали, поздравляли соседей с 9 мая. Полиция сделать ничего не могла.

Тем временем эстонцы и русские уезжают из Нарвы. По мнению Соснина, это неудивительно и даже правильно. Ведь в Эстонии все дорожает, нет рабочих мест, магазины города закрылись из-за конкуренции с ивангородскими. Кроме того, школы Нарвы теперь будут преподавать только на эстонском, несмотря на огромное количество русскоговорящих жителей.

Ранее сообщалось, что русский немец Пиннекер помогает десяткам европейцев переехать в Россию.