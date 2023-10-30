Эстония ввела продуктовые карточки
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В Эстонии изменили систему помощи малоимущим, сообщили в министерстве социальных дел страны.
Ранее помощь распределялась через Продуктовый банк, который собирал в магазинах нераспроданные продукты и формировал из них пакеты помощи для нуждающихся. Как указывается в заявлении, зачастую люди получали пакеты с продуктами, которые не были им нужны.
Отныне малоимущим будут вручаться продуктовые карточки с 30 евро (около 3 тысяч рублей) на квартал. На эту сумму люди сами могут выбрать себе продукты.
Указывается, что карточка не позволит приобрести табачную и алкогольную продукцию, а также лотерейные билеты.