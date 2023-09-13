Эстония запретила въезд российским автомобилистам на территорию страны

Лаури Ляэнеметс, занимая пост министра внутренних дел, выступил с новым заявлением. По его словам, теперь автомобили с российскими номерными знаками больше не смогут въезжать в Эстонию. Об этом пишет KP.RU .

Стало известно, что Эстония приняла новую антироссийскую меру. Она заключается в том, что с 13 сентября 2023 года водители, на чьих автомобилях стоят номерные знаки РФ, больше не смогут въезжать на территорию страны. Стоит отметить, что запрет начал действовать с 10 часов дня по МСК.

Как подчеркнул глава Министерства внутренних дел Эстонии, их страна придерживается директивы Европейского союза от восьмого сентября. Согласно ей, зарегистрированные в России машины больше не смогут въезжать на территорию стран, входящих в ЕС.