Эстонский министр иностранных дел допустил закрытие границы с Россией

Эстония может полностью перекрыть пропуск через границу с РФ в случае необходимости.

Маргус Цахкна выступил на встрече глав внешнеполитических ведомств стран, входящих в НАТО. Он указал, что его ведомство может поддержать Финляндию, которая раньше перекрыла все КПП, кроме одного, на российско-финской границе.

«Мы готовы закрыть, если это понадобится. Мы это обсудим, если это понадобится для поддержки Финляндии», - сообщил он.

Его слова привело ТАСС. Министр назвал ситуацию с мигрантами, которая сейчас сложилась, очень необычным примером. До этого глава министерства внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс отрицал возможность того, что его правительство перекроет границу. Он утверждал, что эстонские власти не будут брать пример с Финляндии.