В эстонской тюрьме серьезно ухудшилось состояние осужденного общественника Айво Петерсона. Мужчина, приговоренный к 16 годам лишения свободы за поездку в Донбасс и Москву, перенес инсульт в конце июня. Как сообщает источник RT , знакомый с ситуацией, политик находится в тяжелом состоянии, не может говорить и страдает от провалов в памяти. При этом ранее он неоднократно жаловался на здоровье, но в госпитализации ему отказывали.

Айво Петерсон был задержан после визита в Донбасс и поездки в российскую столицу. В 2025 году эстонский суд признал его виновным по статье о госизмене и назначил наказание в 14 лет колонии. Однако прокуратура посчитала приговор слишком мягким, подала апелляцию, и в итоге срок увеличили до 16 лет.

По информации собеседника RT, в конце июня у заключенного случился инсульт. Сейчас он остается в больнице — его состояние оценивается как крайне тяжелое. Петерсон практически утратил способность говорить, а также столкнулся с серьезными проблемами с памятью. Источник подчеркивает, что задолго до случившегося общественник не раз обращался к тюремному персоналу с жалобами на самочувствие, однако каждый раз получал отказ в направлении на стационарное обследование.

Ситуация с Петерсоном вписывается в более широкий контекст. Научный сотрудник Института стран СНГ в публикации для «Литературной газеты» отмечал, что за последние три года в латвийских тюрьмах при невыясненных обстоятельствах погибли как минимум трое политзаключенных. Все они проходили по делам, так или иначе связанным с Россией. Эти данные ставят под вопрос соблюдение прав человека в пенитенциарных учреждениях Прибалтики.