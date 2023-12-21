«Эстрада опустилась»: Ивлеева ответила критикам ее «голой» вечеринки

Звезды пришли на праздник ведущей почти голые, что осудили некоторые поклонники и общественники. Последние донесли в Генпрокуратуру и попросили проверить мероприятие на пропаганду ЛГБТ.

Знаменитости на скандальной вечеринке были почти без одежды. Кто-то надел купальник, а кто-то лишь пародию на него из ниток. Один из гостей вовсе прикрыл только мужское достоинство и с удовольствием позировал на камеру. После такого на организатора вечера, Анастасию Ивлееву, полилась масса негатива и жалоб. Некоторые сравнили вечер с грязным пиаром.

Как ответила позже сама Ивлеева, ее разочаровывает критическая разница российской и иностранной публики, пишет издание «Утро.ру».

«Мы смотрим на Запад, на выходы красивых, стройных моделей и говорим: «Блин, они такие красивые, они такие классные». Выходят наши красивые, подтянутые артисты, и все такие: «Как так можно, эстрада опустилась», — заявила блогерша.

Однако ведущая также отметила, что ей нравятся бурные обсуждения вокруг ее вечеринки, ведь это еще раз доказывает, что люди не научились принимать простых и красивых вещей.