Эта еда на столе убьет незаметно: какую еду нужно выбросить через 2 часа

Специалисты Роскачества напомнили россиянам о критически важном правиле хранения приготовленной пищи. Директор Центра компетенции в области пищевой безопасности Елена Спеценко в беседе с «Лентой.ру» обозначила универсальный двухчасовой лимит нахождения готовых блюд при комнатной температуре. По ее словам, в условиях жары этот интервал сокращается до 60 минут, пишет Лента.ру.

Эксперт подчеркнула, что особую опасность представляют продукты с высоким содержанием белка и влаги: мясные и рыбные блюда, птица, паштеты, холодец, нарезки, суши и роллы. Также в группу риска вошли салаты с майонезом или сметаной, любые блюда с молочными ингредиентами и яйцами. Даже отварной рис и макароны при длительном нахождении в тепле способны стать рассадником патогенных микроорганизмов. При этом специалист отметила, что многие бактерии не изменяют вкус и аромат пищи, но могут спровоцировать серьезную интоксикацию.

В то же время существует категория продуктов, допустимых для хранения вне холодильника: сухие хлебобулочные изделия, пряники, сушки, выпечка без скоропортящихся начинок. Сдобные куличи без крема и пироги с фруктовой начинкой, по информации эксперта, сохраняют свежесть до 2–3 суток при температуре в помещении не выше 22 градусов.

В завершение Елена Спеценко порекомендовала не ждать истечения двухчасового лимита, а сразу убирать остатки трапезы в холодильник, раскладывая их по неглубоким емкостям для ускоренного охлаждения. Она также добавила, что блюда, сервированные в общей посуде и контактировавшие со столовыми приборами, изначально имеют повышенный уровень бактериальной обсемененности, что дополнительно сокращает безопасный период их хранения.