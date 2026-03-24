Эти грибы нельзя есть даже после варки: миколог сравнил их состав с ракетным топливом

Весенний сезон сбора грибов в Подмосковье обещает быть урожайным благодаря обильным снегопадам и стремительному таянию снега. Миколог, кандидат биологических наук Никита Комиссаров объяснил, какие лесные дары можно собирать уже в апреле и как избежать отравления. Об этом пишет телеканал 360.ru .

Специалист предостерег от употребления строчков. По его словам, эти грибы содержат герометрин — соединение, сходное по структуре с гептилом, используемым в ракетном топливе. Вещество наносит серьезный урон печени и почкам, причем термическая обработка не способна его нейтрализовать.

Безопасными для сбора эксперт назвал сморчки, первые шампиньоны, саркосцифу и трутовик серно-желтый. Весенний период тихой охоты непродолжителен. Сморчки предпочитают смешанные леса и участки, где в прошлые годы были пожары. Шампиньоны стоит искать на лугах и в парковых зонах, а саркосцифа произрастает группами на гнилой древесине.

Миколог также призвал избегать мест вблизи автомобильных трасс, промышленных зон, мусорных свалок и городских парков. Даже съедобные экземпляры способны накапливать вредные вещества. Специалист рекомендовал собирать только хорошо знакомые виды, складывать их в проветриваемую корзину и готовить в день сбора, предварительно тщательно промывая и при необходимости вымачивая. Эти меры помогают минимизировать риск интоксикации.