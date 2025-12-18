Эти машины берут молча: какие авто с АКП можно купить в 2026 году

Российский рынок легковых автомобилей в 2025 году практически полностью перешел на модели с автоматической трансмиссией. По данным отраслевой аналитики, более 70% реализованных автомобилей оснащены коробками передач с двумя педалями, пишет Autonews.

В расчет включаются не только классические гидромеханические автоматы, но также вариаторы и роботизированные трансмиссии. Последние особенно широко представлены у брендов китайского происхождения. При этом число моделей с традиционным «автоматом» остается ограниченным, а средняя цена таких машин продолжает расти.

Несмотря на это, в продаже все еще присутствуют относительно доступные варианты с гидромеханической АКП. В основном они представлены седанами и компактными кроссоверами с передним приводом.

Среди самых доступных моделей с классическим автоматом: Belgee S50 — двигатель 1,5 л, мощность 122 л. с., шестиступенчатая АКП, передний привод, цена от ₽1999 тыс. Solaris HS — моторы 1,4 л (100 л. с.) и 1,6 л (123 л. с.), шестиступенчатая АКП, передний привод, от ₽2120 тыс. Solaris KRS — двигатель 1,6 л, 123 л. с., шестиступенчатая АКП, передний привод, от ₽2397 тыс. Jetta VS5 — двигатель 1,4 л, 150 л. с., шестиступенчатая АКП, передний привод, от ₽2402 тыс. Solaris KRX — мотор 1,6 л, 123 л. с., шестиступенчатая АКП, передний привод, от ₽2481 тыс.

В более высоком ценовом сегменте также представлены модели с классической автоматической трансмиссией: Belgee X70 — двигатель 1,5 л, 150 л. с., шестиступенчатая АКП, передний привод, от ₽2505 тыс. с учетом скидки. VGV U70 Pro — мотор 1,5 л, 143 л. с., шестиступенчатая АКП, передний привод, от ₽2549 тыс. с учетом скидки. Solaris HC — двигатели 1,6 л (121/123 л. с.) и 2 л (150 л. с.), шестиступенчатая АКП, передний или полный привод, от ₽2557 тыс. Bestune B70 — двигатель 2 л, 217 л. с., шестиступенчатая АКП, передний привод, от ₽2599 тыс. с учетом скидки. Jetta VS7 — мотор 1,4 л, 150 л. с., шестиступенчатая АКП, передний привод, от ₽2707 тыс. VGV U75 Plus — двигатель 2 л, 199 л. с., восьмиступенчатая АКП, передний привод, от ₽2799 тыс. с учетом скидки. KGM Tivoli — мотор 1,5 л, 163 л. с., шестиступенчатая АКП, передний привод, от ₽2940 тыс.

