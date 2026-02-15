«Эти просьбы не дойдут до небес»: патриарх Кирилл назвал главную ошибку в молитвах

Предстоятель РПЦ в праздник Сретения Господня объяснил, какие житейские просьбы не дойдут до небес. Патриарх призвал верующих не тратить время на молитвы о карьере или крупных покупках, а сосредоточиться на духовных ценностях, пишет Life.ru.

В день празднования Сретения Господня патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к пастве с проповедью, в которой затронул тему содержания молитв. Глава Русской православной церкви пояснил, что некоторые просьбы людей являются бесполезными и не находят отклика у высших сил.

По словам предстоятеля, небом игнорируются прошения, касающиеся исключительно материальной сферы и карьерного роста. Патриарх подчеркнул, что верующим не следует обращаться с молитвами об увеличении дохода, продвижении по службе, приобретении недвижимости или автомобиля, а также об удачном проведении отпуска. Он пояснил, что подобные обращения остаются без ответа, поскольку их исполнение было бы неправильным.

В то же время патриарх призвал прихожан не утрачивать веру в силу молитвы, когда речь заходит о действительно значимых вещах. Он отметил, что просить Пресвятую Богородицу нужно о самом важном: о сохранении жизни, укреплении веры, гармонии в отношениях с родными, а также о здоровье детей и родителей.

