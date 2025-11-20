Эти упражнения творят чудеса: каширские пенсионеры доказали, что пальчиковая гимнастика мощнее дорогих процедур

В Кашире участники проекта «Активное долголетие» продолжают осваивать пальчиковую гимнастику. Это простой комплекс упражнений, который помогает поддерживать подвижность кистей, улучшать координацию и стимулировать работу мозга.

Занятия особенно полезны пожилым людям и тем, кто много работает умственно: они улучшают кровообращение, повышают тонус и помогают сохранять ясность мышления.

Гимнастика не требует оборудования и подходит для выполнения дома, поэтому ее легко включить в ежедневный режим. Специалисты отмечают, что регулярная практика дает заметный эффект уже спустя короткое время.

К проекту могут присоединиться женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет. Запись на занятия в Кашире — по телефону 8 (49669) 28-147. Расписание опубликовано на портале проекта. dolgoletie.mosreg.ru/activities