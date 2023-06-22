Этим летом россияне летают на отдых по зимним направлениям

Директор Fun&Sun Тарас Демура рассказал о растущем среди россиян путешественническом тренде. Люди стали покупать путевки в страны, которые считаются зимними направлениями. Например: ОАЭ, Египет, Таиланд и Мальдивы.

Демура рассказал, что все чаще россияне обращаются к оператором для решения вопросов с перелетом и отелем. По его словам, эта перемена отразилась и на направлении.

Второй причиной для такого тренда, Демура назвал волатильность отечественной валюты. Туристы пытаются сэкономить, но не хотят соглашаться на худший сервис.

Директор туроператора рассказал и о еще одной перемене. Возобновился въездной туризм из дружественных стран, как Белоруссия, Казахстан и другие. Причиной для этого эксперт назвал снятие ограничений, введенных во время пандемии COVID-19.

Он также отметил скачок спроса на путешествия на ближнее зарубежье. По словам эксперта, целью таких поездок зачастую являются туризм и шопинг. А популярность обусловлена коротким перелетом и возможностью долететь прямым рейсом.