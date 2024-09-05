Этим летом трудовые отряды подростков впервые начали работать в Подмосковье
Фото: [Пресс-служба Министерства информации и молодежной политики Московской области]
Более двухсот пятидесяти подмосковных школьников и студентов в возрасте от 14 до 18 лет совместно с Российскими студенческими отрядами Московской области впервые отправились в трудовой сезон этим летом. Об этом заявили в пресс-службе Министерства информации и молодежной политики Московской области.
«Трудовые отряды подростков — это новое направление РСО Московской области, которое помогает молодым ребятам сделать свои первые шаги в освоении профессии и построении карьеры. Вместе со своими более опытными товарищами активисты работают в детских лагерях, осваивают специальности официанта, горничной, повара, занимаются сборкой мебели, помогают в теплицах и на железнодорожных вокзалах», — рассказала глава ведомства Екатерина Швелидзе.
Трудовые отряды подростков Российских студенческих отрядов Московской области — направление молодое, но его активисты уже принимают участие в разных масштабных мероприятиях и показывают достойные результаты. Например, подмосковные ребята стали победителями Всероссийского профориентационного марафона «В Первые с РСО», вошли в пятерку лучших команд в одном из творческих испытаний на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Труд — крут».
«Российские студенческие отряды дают возможность трудоустройства в свободное время от учебы не только студентам, но и школьникам с 14 лет. Для ТОПов это потрясающая возможность получить первый трудовой опыт, попробовать себя в различных профессиях, что упростит выбор будущей деятельности и поступление в вузы и ссузы», — отметил руководитель студенческих отрядов Московской области Павел Ковалев.