Этим летом трудовые отряды подростков впервые начали работать в Подмосковье

«Российские студенческие отряды дают возможность трудоустройства в свободное время от учебы не только студентам, но и школьникам с 14 лет. Для ТОПов это потрясающая возможность получить первый трудовой опыт, попробовать себя в различных профессиях, что упростит выбор будущей деятельности и поступление в вузы и ссузы», — отметил руководитель студенческих отрядов Московской области Павел Ковалев.