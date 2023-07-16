«Работа с темной энергией может истощить человека»: медиум предостерегла любителей колдовать

К помощи черной магии прибегают некоторые особенно любопытные, порой алчные эзотерики. Однако опасности, которые таит в себе использование темных сил в рамках достижения личных целей, могут ударить по моральной составляющей человека.

Медиум Инна Мишина объяснила, как черная магия воздействует на этическую и моральную стороны мага.

«Темные силы, которые использует практик, могут полностью разрушить в нем аспекты справедливости и какой-либо социальной ответственности. Именно поэтому многие черные маги не имеют ограничений в области морали», — пояснила ясновидящая корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Отсутствие моральных рамок, по мнению Мишиной, может подтолкнуть черного мага к действиям, которые в обществе запрещены.

«Мощная и осознанная работа с темной энергией может истощить человека как эмоционально, так и физически. Также она имеет негативное влияние на духовное развитие. Практик может потерять самоконтроль или даже свою личность», — пояснила эксперт.

О том, как маги могут подавить волю своей жертвы, читайте здесь.