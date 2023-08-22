«Это был поход в одну сторону»: боец СВО рассказал о сослуживцах, которые вызвались прикрыть солдат

На фронте каждый солдат знает, что сослуживцы в любой ситуации готовы поддержать и подставить плечо. Вот почему многие бойцы готовы проявить героизм и пожертвовать собой ради товарищей. О случае заведомого героизма на передовой нам рассказал боец СВО с позывным Зеленый.

В одном из населенных пунктов ДНР украинцы собирались пойти в контрнаступление. Они не один день «кошмарили» позиции российских солдат. Диверсанты противника постоянно обстреливали наших, а поймать их не удавалось. Зеленый с сослуживцами стал готовиться к худшему, когда ВСУ подогнали к их позициям уже вторую боевую машину пехоты.

«Фланг у нас был большой, и чтобы нам не ударили сбоку, нужны были два добровольца на пулемет РПК (советский ручной пулемет Калашникова — Прим. ред.). Они должны были сидеть и не высовываться до последнего, даже если шел бой у нас на позиции», — объясняет солдат корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Зеленый признался: добровольцы нужны были, чтобы прикрыть отход, и оставшиеся солдаты смогли выйти к своим. И, как ни странно, вызвались двое самых молодых ребят — одному 32 года, другому — 20 лет. Их позывные были Ромео и Феликс.

«Я им сразу сказал, что это, скорее всего, будет поход в одну сторону. Те настояли на своем. Но разведчики ВС РФ помогли вычислить диверсантов, и их накрыли минометами. А наши Ромео и Феликс пришли обратно после суток в лежке у пулемета. Повезло», — рассказывает наш собеседник.

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