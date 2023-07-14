Это был самолет: мэр Таганрога объяснил громкие звуки в небе

В разных районах Таганрога Ростовской области были слышны громкие звуки в пятницу, 14 июля. Глава городской администрации Андрей Фатеев объяснил , с чем они были связаны.

По его словам, такой звук был связан с переходом самолета на ультразвук, уточнили военные, поэтому граждане могут быть спокойны: повода для того, чтобы переживать, у них нет.

Также жителей Таганрога попросили сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации.