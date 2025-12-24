«Это был ужас». В Индии медведь утащил школьника из-за парты

В индийском штате Уттаркханд произошло вопиющее происшествие, поставившее под сомнение безопасность учебных заведений в регионах, граничащих с дикой природой. Как передает издание The Star, хищник совершил дерзкое нападение прямо в стенах школы.

Утром 22 декабря учебный процесс в школе Харишанкар был прерван внезапным вторжением. Косолапый хищник, не встречая препятствий, ворвался в здание и начал буквально терроризировать коридоры, яростно атакуя закрытые двери классов, за которыми в ужасе укрывались дети и преподаватели. Сломав одну из преград, зверь ворвался в кабинет и, выбрав цель, набросился на 12-летнего Аарава, ученика шестого класса. Схватив мальчика, медведь попытался скрыться с ним в направлении лесного массива.

Жизнь ребенка висела на волоске, но его спасла мгновенная реакция педагогов и одноклассников. Рискуя собой, они бросились в атаку, создали шум и сумели заставить хищника отступить. Бросив добычу в придорожных зарослях, медведь скрылся. Аарав, получивший многочисленные рваные раны от когтей и укусов, был оперативно доставлен в больницу.

«Мы не можем понять, почему администрация до сих пор не приняла решительных мер для защиты учеников. Подобная атака произошла всего несколько дней назад в другой местности», — рассказал один из учителей.

Его слова подтверждаются: это уже второе нападение в округе за короткий срок. До этого другая медведица атаковала школьницу, возвращавшуюся с занятий домой. В ответ на чрезвычайную ситуацию власти округа Чамоли издали распоряжение об обязательном организованном сопровождении всех учащихся в учебные заведения и из них.

