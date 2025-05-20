«Это был высший пилотаж»: первый черноголовский Science Slam прошел в рамках фестиваля «Наукоградостно»

В мероприятии приняли участие шесть ученых, которые представили четыре института Черноголовки. Они рассказали публике о направлениях своих исследований. Темы вызывали интерес у слушателей благодаря их необычной подаче: выступающие шутили, импровизировали и делились разными историями. Лучшего спикера определили по зрительским аплодисментам.

Победителем стал кандидат химических наук и старший научный сотрудник ФИЦ ПХФ и МХ РАН Владимир Ракитин, который выступил с балладой о новом материале - кестерите, который сохранил жизнь в средневековой стране в период нехватки солнечной энергии.

Глава городского округа Черноголовка Роман Хожаинов в своем телеграм-канале поделился впечатлениями от мероприятия.

«Мои поздравления Владимиру и восхищения всем спикерам, это был высший пилотаж!» — прокомментировал Роман Хожаинов.

Организаторы отметили, что цель мероприятия — продемонстрировать, что в современном мире увлечение наукой может быть интересным занятием. Кроме того, горожанам важно знать, какие открытия делают их земляки. Мероприятие состоялось в воскресенье, 18 мая. Трансляция велась в VK Видео.