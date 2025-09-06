«Это было хорошее время, пора прощаться». В Якутске устроили «похороны» WhatsApp*

В Якутске состоялась церемония прощания с WhatsApp. Мероприятие было организовано сотрудниками местного ресторана, но они уточнили, что это инициатива якутской молодёжи. Всё прошло по всем канонам: кутья, свечи, венки и траурная музыка. Также на столе стояла рюмка, накрытая хлебом.

Организаторы перфоманса утверждают, что WhatsApp* был настоящим феноменом в Якутии. Это было хорошее время, но, как говорится, всё хорошее когда-нибудь заканчивается. Пришло время прощаться и двигаться дальше. И не стоит превращать это в трагедию.

«Мы, можно сказать, пошутили над тем, что люди слишком сильно переживают. Мы таким образом показали, что переживать не надо», — уточнили активисты.

В ресторане отметили, что идея не всем пришлась по вкусу. Некоторые посетители считают, что с перфомансом перестарались.

Те, кто занимается критикой, не слишком озабочены проблемами со звонками в WhatsApp, хотя это, безусловно, вызывает беспокойство у многих.

«Но можно пользоваться и обычными средствами связи. И ещё нам государство предложило альтернативу. Посмотрим, что из этого выйдет», — признались они.

В ресторане не могут предсказать, появятся ли в будущем шутки о «государственной альтернативе», представленной в виде мессенджера MAX.

* Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в РФ.