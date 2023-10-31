«Это чистый антисемитизм»: беспорядки в аэропорту Махачкалы до смерти напугали президента Израиля

Президент Израиля высказался по поводу воскресных событий в Дагестане. В интервью газете Die Welt Ицхак Герцог признался, что бунт в аэропорту Махачкалы привел его в шок и трепет, а действия митингующей толпы назвал шокирующими.

Напомним, в воскресенье, 29 октября, в махачкалинский аэропорт проникла толпа мужчин после извещения о том, что туда прибывает авиарейс из Израиля. Митингующие заблокировали терминал. На место были вызваны подразделения спецназа.

Все произошедшее Герцог сравнил с самым настоящим погромом. При этом политик подчеркнул, что испытывает радость от того, как российские власти смогли быстро и без тяжелых последствий предотвратить беспорядки.

«Они шокируют и вызывают крайнее беспокойство. Это то, что должно встревожить все правительства, это чистый антисемитизм, причем, конечно же, контролируемый», — заявил Герцог.

Напомним, в результате захвата махачкалинского аэропорта пострадали не менее 20 человек. По факту произошедшего МВД возбудило уголовное дело о массовых беспорядках. Через некоторое время силами правопорядка были установлены порядка 150 активных участников, 83 из них задержаны.