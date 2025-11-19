«Это что за чудовище?»: рыбак из Ростова взорвал соцсети необычным уловом

В Ростовской области местный рыбак выловил судака весом более 4 кг. Фото трофея опубликовали в рыболовном сообществе «ВКонтакте», передает RostovGazeta .

Автор поста назвал рыбу «трофеем от Водяного» и отметил, что знакомые советовали отложить телеки до следующего года, но он решил верить приманкам.

Судак превысил обычный диапазон веса в 1–4 кг, хотя крупные особи могут достигать более 10 кг. Пользователи шутливо окрестили улов «рыбой-крокодилом». Место ловли рыбака не раскрыто. Он посоветовал другим верить своим приманкам и не слушать чужие сомнения.

