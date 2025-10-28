Рыбак раскрыл самые лучшие места для ловли в Подмосковье

Профессиональный рыболовный гид из Истры Александр Игнатенко для REGIONS назвал лучшие водоемы Подмосковья для осенней рыбалки, разделив их на бесплатные и платные категории.

Среди бесплатных локаций эксперт выделил четыре ключевых направления.

Истринское водохранилище, особенно у деревни Дьяково и села Рождествено, славится разнообразием видов — здесь ловят щуку, плотву, леща, судака и окуня.

Река Северка, несмотря на мелководье, предлагает хорошую ловлю щуки в нижнем течении возле населенного пункта Голубино.

На Пахре протяженностью 130 км лучшими точками стали устье реки, набережные Подольска, Зеленовский омут и Новленская плотина, где водятся окунь, жерех и голавль.

На Оке, особенно в районе впадения Москвы-реки за Коломной, эксперты рекомендуют участки у поселка Сергиевский, Тарусы и залив у впадения Нары, где ночью активно клюют судак, язь и лещ.

Критически важным условием для законной рыбалки Игнатенко назвал проверку нерестовых ограничений, которые действуют на отдельных участках Пахры и Оки в Ступинском, Серпуховском и Каширском округах.

Для гарантированного улова в Подмосковье работают платные локации: в деревне Кушелово (Лотошино) день рыбалки на форелево-осетровом пруду стоит 3000 рублей, в «Фишпарке» (Щелково, Алмазово) входной билет — 500 рублей с оплатой улова по прейскуранту, а в комплексе «Белая дача» (Котельники) цена варьируется от 1500 до 2500 рублей за рыбалку на щучьем или форелевом пруду.

Сезонная особенность осенней ловли — ночная активность клева на Оке и необходимость тщательного выбора маршрута в связи с нерестовыми ограничениями на отдельных участках рек.

