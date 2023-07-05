«Это действительно большая проблема»: в популярных яхт-клубах России не хватает мест для стоянки суден

В яхт-клубах Подмосковья, Сочи и Санкт-Петербурга почти закончились свободные места для стоянки яхт вплоть до конца лета, сообщает РБК.

Эксперты отмечают, что индустрия слабо развита в России, а в последнее время еще и произошел большой приток судов, которые вернулись из Европы.

Например, у Sochi Grand Marina загрузка стоянок превысила 90 процентов, а на азово-черноморском побережье дефицит оценивают в 10 тысяч мест.

«Надо поднять цены, всего делов. Заодно и всякая мелочь на копеечных корытах по 10 млн долларов отсеется»; «Это действительно большая проблема. Будем добиваться ее освещения в федеральных СМИ. Необходимо расширение водной глади для устройства парковочных мест для яхт»; «А ребята на Херсонщине мучаются из-за нехватки судов. У кого несколько, могли бы поделиться во благо», — прокомментировали новость россияне.

Ранее сообщалось о начале оперативных учений группировок Балтийского флота.