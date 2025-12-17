Это еще не конец: раскрыто, за что еще будет расплачиваться проигравшая в суде Лариса Долина

Верховный суд поставил финальную точку в одном из самых громких имущественных споров, рассмотрение которого длилось несколько лет. Судебная коллегия окончательно признала права покупательницы на спорную пятикомнатную квартиру в центре Москвы, ранее принадлежавшую певице Ларисе Долиной. Однако, как отметил для aif.ru заслуженный юрист России Иван Соловьев, на этом ситуация не закончится.

Согласно позиции суда, теперь артистке предстоит освободить занимаемое жилое помещение. В противном случае новый собственник будет иметь право инициировать процедуру принудительного выселения через службу судебных приставов. Этот процесс может занять некоторое время, но обратного пути к прежнему статусу-кво уже не существует. Финальное решение Верховного суда является обязательным для исполнения и не подлежит дальнейшему обжалованию в рамках данного спора.

«За проживание гражданина РФ по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении без регистрации предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 2 000 до 3 000 рублей», — пояснил специалист.

Решение высшей судебной инстанции имеет значение далеко за пределами частной истории. Оно подтверждает защиту законных интересов добросовестных покупателей, которые приобретают недвижимость, не зная о возможных скрытых обстоятельствах прошлых сделок. Юристы называют это важным сигналом для всего рынка, укрепляющим стабильность и предсказуемость гражданского оборота.

Напомним, что Лариса Долина продала свою квартиру в Хамовниках за 112 млн рублей Полине Лурье. Однако спустя время обратилась в суд, заявив, что совершила сделку под влиянием мошенников. Суд встал на сторону певицы, оставив покупательницу без жилья. Деньги Лурье также никто не вернул. Девушка и ее адвокат успешно оспорили решение уже в Верховном суде, оставив право собственности за покупательницей. В России, как оказалось, такие схемы с недвижимостью были не новыми. Скандал со «схемой Долиной» выявил проблему, над которой уже решили работать новыми законами. В Госдуме недавно заявили о минимум трех правках, которыми собираются обезопасить потенциальных покупателей жилья.