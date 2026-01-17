«Это греховная вакханалия». Архиепископ Зеленоградский осудил традицию крещенских купаний

Архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов) обратил внимание на духовные аспекты употребления освященной воды. По его словам, позитивный эффект от нее напрямую связан с внутренним состоянием человека.

В публикации на своем Telegram-канале иерарх Русской православной церкви разъяснил, что святая вода служит благодатным подспорьем и способствует укреплению здоровья лишь при условии искренней веры того, кто ее принимает. В противном случае последствия могут оказаться негативными.

«Употребление святой воды без веры и благоговения может нанести вред», — заявил архиепископ. Что именно подразумевается под возможным «вредом», он не конкретизировал.

Кроме того, владыка Савва подчеркнул, что ни питье, ни обрызгивание святой водой не относятся к числу церковных таинств и не могут чистить от грехов. Затрагивая тему крещенских купаний, архиерей обозначил их как сложившуюся народную традицию, которая не является частью официального богослужебного чина.

Особую озабоченность архиепископа вызывает то, что подобные купания нередко сопровождаются употреблением спиртного и другими излишествами. В таких случаях, сказал он, благочестивый обычай превращается в греховное действо, искажающее саму суть воспоминаемого евангельского события.

Ранее зампред ВРНС Иванов предостерег от превращения купаний на Крещение в развлечение.