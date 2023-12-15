«Это хуже смерти»: у ставшей инвалидом россиянки пытаются отобрать детей

3 июля 2022 года навсегда запомнится москвичке, как день, когда ее жизнь разделилась на «до» и «после». Она вышла в парк погулять со своими детьми и села с друзьями в кафе, но после сильного ветра в женщину прилетела ветка, которая раздробила конечность. Правую ногу врачи спасти не смогли, а в левой теперь аппарат Елизарова, сообщает KP.RU.

Однако сама пострадавшая призналась: получить инвалидность было не так страшно, как потерять возможность видеться со своими детьми. До рокового случая москвичка родила двух мальчиков-близнецов от мужчины, который не планировал заходить так далеко. По словам москвички, все произошло случайно, но вопреки угрозам от бывшего возлюбленного она приняла решение сохранить детей. Биологический отец ребят настаивал на аборте и пугал беременную через своих друзей.

«Когда отбирают детей, это такая жесть… это хуже смерти», — призналась собеседница журналистов.

Мужчина стал появляться эпизодически, виделся с детьми, но финансово им не помогал. Сама мать на этом не настаивала и спокойно относилась к желанию отца хоть немного присутствовать в семье. Однако в один из дней он предложил свозить детей в Барнаул, к его родителям. Женщина отказала лишь потому, что у близнецов была программа в детском саду перед школой. Она предложила перенести поездку на лето.

«В начале марта взял их на выходные ночевать к себе, сказал, что отвезет в понедельник в сад. Но не привез. И телефоны все молчали. Только во вторник он вышел на связь и сообщил, что они в Барнауле. Все», — рассказала женщина.

При этом про травму женщины никто не догадывался. Отец забрал детей лишь потому, что хотел воспитывать их сам. Даже его родители предупреждали мать, что она будет с ними лишь до пяти лет.

Женщина видела своих детей по видеосвязи один раз. Сыновья соскучились, ревели в трубку и просились к ней. Отца и его родителей такие душераздирающие эпизоды не смущали, во всем они винили мать. Якобы она давит на малышей психологически. Вскоре они узнали про инвалидность женщины, что стало лишь еще одной причиной держать близнецов в Барнауле.

«Он уже затребовал медицинские бумаги, хочет давить на то, что я теперь неполноценная. Знаю, что пытается еще и плохой матерью меня выставить, что не так воспитывала, не так лечила. Все подряд, одним словом», — негодует москвичка.

Сейчас женщина судится с мужчиной, который пытается отобрать у нее детей. Адвокаты предупреждали ее, что дело может затянуться на годы, однако она не собирается сдаваться. По словам матери близнецов, она уже скоро встанет на ноги. К тому же, у нее нет проблем с работой и доходами, она считает, что была и будет отличной мамой.