«Это издевательство»: ветеран из Кургана раскритиковал подорожание проезда

В Кургане разгораются споры вокруг повышения стоимости проезда в общественном транспорте. Член городского Совета ветеранов и Общественной палаты Виктор Хазанов открыто выразил несогласие с новыми тарифами. По его мнению, резкий скачок цен окажется непосильной ношей для пенсионеров и других социально незащищенных слоев населения, пишет Область45 .

Хазанов не отрицает, что у перевозчиков действительно выросли расходы. Он согласен, что топливо дорожает, а водителям нужно платить достойную зарплату. Однако ветеран обращает внимание на другой важный факт. В последние годы транспортные компании получали серьезную финансовую помощь от государства и региональных властей. Эти средства выделялись в том числе на покупку новых автобусов. Поэтому у людей возникает закономерный вопрос: почему при такой поддержке проезд все равно резко дорожает?

По словам общественника, горожан смущает даже не само повышение, а его масштабы и внезапность. Хазанов признался, что пытается найти логичное объяснение такому шагу, но пока безуспешно. Он уверен: прежде чем утверждать новые тарифы, власти и перевозчики обязаны сесть за стол переговоров с общественностью. Люди должны четко понимать, из чего складывается конечная цена билета и насколько она оправдана.

Член Общественной палаты подчеркнул, что интересы самых уязвимых категорий граждан не должны оставаться на обочине при обсуждении тарифной политики. Без прозрачных расчетов и открытого диалога любое повышение будет восприниматься в штыки и казаться несправедливым. Хазанов призвал детально разобраться в ситуации и дать внятные ответы жителям Кургана.