«Это мрачняк»: тревел-блогер раскритиковал зимний Вьетнам и назвал курорты, куда не стоит ехать до весны

Российский тревел-блогер Алексей Кутовой поделился неутешительными впечатлениями от поездки во Вьетнам в зимний период, охарактеризовав отдых словом «мрачняк». Путешественник в своем блогер на платформе «Дзен» подробно описал , какие вьетнамские курорты не стоит посещать в это время года.

По его словам, Нячанг лучше всего посещать со второй половины января, поскольку с осени здесь продолжаются непрерывные дожди. Он также не рекомендует к посещению Дананг до марта.

В качестве альтернативы Кутовой советует обратить внимание на другие направления. Хорошая погода в межсезонье сохраняется в Муйне, Вунгтау и на острове Фукуок.

Вунгтау особенно подойдет тем, кто хочет совместить пляжный отдых с городскими развлечениями, при этом дорога до Хошимина занимает всего несколько часов.

