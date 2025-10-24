Стало известно, за какие нарушения россиян часто депортируют из Таиланда

Фото: [ Денежные купюры рублей и евро, и заграничный паспорт/Медиасток.рф ]

Учащение случаев депортации российских граждан из Таиланда заставило экспертов туриндустрии сформулировать четкие рекомендации для путешественников. Как отмечает в беседе с RT руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии Артур Абдюханов, статистика высылок в 2025 году превысила показатели предыдущего периода, что связано с усилением рейдов и проверок документов.

Основными причинами депортации, по данным эксперта, становятся нарушения миграционного режима — просрочка визы или разрешения на временное пребывание, а также попытки работать по туристической визе.

Пресс-секретарь ассоциации «Турпомощь» Мария Зюкова подчеркивает, что удаленная занятость даже для иностранных работодателей трактуется властями как серьезное правонарушение. Эксперты рекомендуют перед поездкой изучать не только визовые требования, но и местное законодательство, включая нормы поведения в общественных местах и отношение к религиозным святыням.

Актуальную информацию следует проверять на официальном сайте консульского департамента МИД России. Ключевыми профилактическими мерами стали строгий контроль сроков пребывания, отказ от любой трудовой деятельности без специализированного разрешения и соблюдение элементарных правил культурного поведения.

При возникновении правовых проблем туристам следует немедленно обращаться в консульский отдел Посольства России в Бангкоке для получения оперативной юридической поддержки.

