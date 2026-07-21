«Это насмешка над ребятами»: «Ветераны России» разгромили памятник в Безенчуке и пошли к губернатору

По его словам, карикатурные пропорции, автомат размером с человеческий рост и лица, лишённые мужественного облика, заставляют задаться вопросом, была ли это ошибка мастера или сознательная попытка принизить образ современного героя. Резяпов потребовал проверить личную позицию скульптора и его предыдущие работы. Общественники уже готовят обращение к губернатору области Вячеславу Федорищеву с требованием взять ситуацию под личный контроль. По мнению Резяпова, установка таких монументов должна проходить через широкие общественные слушания, а не решаться кулуарно.

Он также усомнился в обоснованности затрат: два миллиона рублей из бюджета, по его словам, вызывают вопросы о реальном качестве материалов и работы мастера. «Ветераны России» настаивают на независимой экспертизе художественной ценности монумента и сметы, служебной проверке и создании при губернаторе комиссии по увековечению памяти участников СВО, в состав которой движение готово войти. Ранее жители Безенчука уже раскритиковали памятник, назвав его карикатурным, а одна из местных жительниц, чей сын пропал на фронте, не смогла сдержать слёз и проплакала всю ночь.