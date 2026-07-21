Кто стал избранником Кати Лель? Певица рассказала о встрече, но имя оставила в тайне

Популярная певица Катя Лель сделала неожиданное признание: после долгих лет одиночества она наконец встретила своего избранника. Знаменитость поделилась радостной новостью в интервью Общественной Службе Новостей , но оставила пространство для интриги — она отказалась называть имя таинственного возлюбленного, ограничившись лишь намеками на необычное знакомство.

По словам артистки, их первая встреча произошла в сакральном месте на планете, куда со всего мира стекаются паломники и искатели чуда. Она увидела того самого мужчину и сразу же почувствовала, что это ее будущий супруг. Однако тогда, руководствуясь неизвестными ей самой причинами, она не решилась подойти и заговорить. Судьба, как и положено в красивых историях, дала им второй шанс — спустя время они вновь встретились там же, и теперь уже ничто не помешало им быть вместе.

Лель подчеркивает, что этот роман стал для нее ответом на мучительный вопрос о причинах долгого одиночества. Она убеждена, что годы без отношений были не случайностью, а необходимым испытанием. Только пройдя этот путь, пережив определенные жизненные уроки, она смогла подготовить свое сердце для настоящей любви.

Певица наконец обрела личное счастье, но предпочитает держать его в секрете от посторонних глаз. Сама же история знакомства, окутанная мистическим флером и географической загадкой, звучит как сценарий к фильму, добавляя еще больше шарма этой внезапной и долгожданной перемене в жизни звезды.

Ранее она отреагировала на заявление Лепса о доходах семей.