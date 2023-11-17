«Это называется фальсификация»: Андрею Разину грозит арест из-за поддельных документов по делу «Ласкового мая»

Родственники певца Юрия Шатунова не первый год продолжают судебные тяжбы с продюсером Андреем Разиным. Предметом продолжительного спора стали 23 песни «Ласкового мая», права на которые их автор передал исполнителю.

Несмотря на то, что у семьи Шатунова имеются все необходимые документы, Разин продолжает затягивать судебный процесс и бегать от следствия, сообщил адвокат семьи Шатунова Сергей Васильев изданию «Аргументы и факты». Он не теряет надежды присвоить произведения.

Председатель коллегии адвокатов «Власова и партнеры» Ольга Власова рассказала нам, может ли по каким-либо причинам Андрей Разин считаться владельцем песен или стать им.

«Какими-либо ухищрениями, вне рамок закона, завладеть правами на песни не получится. Автором в статье 147 УК РФ признается физическое лицо, творческим трудом которого созданы изобретение, полезная модель, промышленный образец и т.д. Если соответствующие права были переданы Юрию Шатунову, и это задокументировано, то он и считается их владельцем», — подчеркнула собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Адвокат Васильев в интервью отметил, что лично присутствовал при подписании договора о передаче прав. А вот Разин, по его словам, только делал громкие заявления о наличии у него аналогичных документов. Более того, в 2005 году он обратился в суд, где предоставил якобы ксерокопию договора от 1992 года, по которому Сергей Кузнецов передает права на песни продюсеру. Вот только целый ряд экспертиз, как отметил Васильев, позже подтвердил, что подпись на бумагах является поддельной. Разина это не смущает, и он продолжает апеллировать данными документами.

«Это называется фальсификация — осознанное изменение фактов, используемых в судебном процессе в качестве основного или дополнительного доказательства. Если раскроется фальсификация документов в суде по гражданскому делу, виновного привлекут к ответственности по части 1 статьи 303 УК РФ. Его ждет от 100 тысяч рублей штрафа до ареста длительностью 4 месяца», — предупредила юрист Власова.

Ранее мы сообщали, что Разин захоронит зуб Юрия Шатунова в храме имени себя.