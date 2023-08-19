Разин захоронит вырванный зуб Шатунова в храме имени себя

Как сообщает портал «Дни.ру» , Юрий Шатунов умер уже чуть больше года назад. Он являлся солистом группы «Ласковый май».

На своей странице в социальных сетях Андрей Разин поделился новостью о том, что он хочет захоронить часть артиста в своем храме. Напомним, что продюсер строит церковь. Также он делает уклад, который станет местом хранения зуба Юрия Шатунова – он был вырван еще в 1990 году.

Смерть певца стала неожиданностью и настоящей трагедией для его фанатов. Мало кто мог себе представить, что молодой 48-летний мужчина может так быстро уйти из этого мира по причине инфаркта.

К слову, сам Разин уже предупреждал Шатунова о смерти, если не прислушается к рекомендациям врачей. А медики советовали работать музыканту не более получаса, иначе сердце не выдержит. Но солист «Ласкового мая» игнорировал их и скакал на сцене по два часа.