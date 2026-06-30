Обращение к гадалкам даже «просто спросить» является духовно опасной практикой, которая подменяет доверие Богу попыткой получить контроль над будущим, предупреждает протоиерей Андрей Николаев в интервью mk-mari.ru . По словам священнослужителя, человек, прибегающий к таким методам, открывает свою душу для воздействия темных сил, что может обернуться тяжелыми последствиями.

В православной традиции гадание, экстрасенсорика и магические ритуалы не относятся к нейтральным развлечениям, даже если человек приходит без злого умысла. Священники подчеркивают: проблема не в степени серьезности отношения к гадалке, а в самом факте обращения за тайным знанием туда, где доверие Богу подменяется стремлением снять с себя неопределенность.

Протоиерей Андрей Николаев отмечает, что в Священном Писании есть примеры пророчеств, но это всегда дар Божий, данный избранным для назидания и спасения, а не для удовлетворения любопытства или корыстных целей. Те, кто берет деньги за предсказания — астрологи, гадалки, экстрасенсы, — имеют дело с темной магией, их сила не от Бога, и Церковь осуждает подобные методы.

Священнослужители выделяют несколько причин, по которым такие обращения опасны: человек переносит доверие с Бога на гадалку или ритуалы; страх перед будущим не исчезает, а усиливается; возникает зависимость от предсказаний; решения в семье и работе начинают приниматься под давлением внушения; под видом помощи могут навязать платные «чистки» и обряды.

Особую опасность, по мнению отца Андрея, представляет ситуация, когда гадалки смешивают религиозную атрибутику с магическими услугами — ставят иконы, говорят о молитвах, используют церковные термины. Однако наличие иконы на столе не делает практику христианской.

Если человек уже обращался к гадалке, священники советуют не впадать в панику, а спокойно признать ошибку на исповеди, прекратить контакты с гадалкой, убрать из дома ритуальные предметы и при сильной тревоге обратиться к психологу. Будущее не становится безопаснее от расклада карт — зато жизнь становится спокойнее, когда человек перестает бегать за предсказаниями и начинает делать то, что действительно зависит от него.