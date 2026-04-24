В Подмосковье рассказали о дорожной обстановке

Утром в пятницу, 24 апреля, загруженность дорог Подмосковья составила пять баллов. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении наблюдаются на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском, Киевском шоссе. Кроме того, пробки есть на Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щёлковском и Носовихинском шоссе. Водителей призвали не забывать про скоростной режим и безопасную дистанцию, а также не совершать резких маневров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.