В Серпухове проведут выставку о русском просветителе Николае Новикове

В витрине особняка Мараевых Серпуховского историко-художественного музея работает выставка, которую посвятили выдающемуся деятелю русского Просвещения — Николаю Новикову, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области. Он внес вклад в развитие книжного дела в России во второй половине XVIII века.

Новиков является журналистом, издателем, критиком и общественным деятелем. Он организовал издание многотомной Древней российской вивлиофики, включающей редкие памятники из истории Древней Руси, а также инициировал составление крупнейшего русского рукописного собрания алхимической литературы - Герметической библиотеки. Посетить выставку можно будет до конца мая, узнать другие подробности - на сайте.

