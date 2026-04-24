В Подмосковье подали более 600 заявлений на аттестацию медработников
Фото: [istockphoto.com/BongkarnThanyakij]
С начала 2026 года в Подмосковье электронной услугой «Аттестация медицинских работников Московской области» воспользовались более 600 раз, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Услуга размещена в разделе «Документы» – «Другое», для подачи заявки нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить электронную форму и приложить подтверждающие документы. Сделать это могут специалисты с профильным образованием, которые работают в системе здравоохранения Подмосковья.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.