В Люберцах привлекли к уголовной ответственности злостного нарушителя ПДД

Люберецкий городской суд привлек к уголовной ответственности злостного нарушителя правил дорожного движения, обвинительный приговор вынесли в отношении мужчины, которого признали виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения). Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, 9 февраля 2025 года водитель, который уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, вновь сел за руль в нетрезвом состоянии. Сотрудники Госавтоинспекции остановили его в Люберцах.

Виновного приговорили к году принудительных работ с 10% удержанием заработной платы с лишением права управления транспортными средствами сроком на два года шесть месяцев. Суд также конфисковал автомобиль «Haval» подсудимого в доход государства.

