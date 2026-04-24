В Московской области начались брачные игры чомги

В Московской области стартовали брачные ритуалы чомги — необычной птицы из семейства поганковых. Пернатые вернулись в регион после зимовки на побережьях Черного, Каспийского и Азовского морей. В этом году Союз охраны птиц России присвоил чомге почетный статус птицы года. Об этом сообщили в Министерстве экологии и природопользования Московской области.

Орнитологи фиксируют первые признаки брачного периода: самцы уже начали ухаживания на водоемах Наро‐Фоминского округа и прудах Бисеровского рыбхоза. Специалисты активно обмениваются наблюдениями, отслеживая поведение птиц в естественной среде обитания.

Присутствие поганкообразных в регионе служит важным индикатором экологического благополучия — эти птицы крайне чувствительны к качеству воды и доступности корма.

Брачный ритуал чомги представляет собой завораживающее зрелище. Процесс ухаживания выглядит так: птицы сближаются и принимают вертикальное положение прямо в воде. Самец демонстрирует свои намерения, преподнося самке символический дар — рыбу или пучок водорослей. После установления контакта пара совершает своеобразный танец: птицы словно бегут по поверхности воды, почти не отрываясь от нее.

Наблюдение за брачными играми чомги привлекает не только профессионалов, но и любителей природы. Многие жители Подмосковья специально приезжают к водоемам, чтобы увидеть это удивительное зрелище своими глазами.

