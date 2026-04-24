На первый раз прощается: Минэкологии не возражало против смягчения наказания за нарушение в Рузе

Рузский городской суд рассмотрел жалобу товарищества собственников жилья «Дом у реки» и принял решение заменить штраф на предупреждение за нарушение экологических норм. Постановление Министерства экологии и природопользования Московской области о назначении административного наказания осталось в силе, но его форма была смягчена с учетом обстоятельств дела.

Инцидент произошел в Рузе на улице Прирецкой: из‐за аварийного сброса сточных вод с очистных сооружений, которые находятся в эксплуатации ТСЖ, случился разлив. Нарушение выявили сотрудники ОМВД России «Рузский». Они составили протокол и передали его в Министерство экологии и природопользования Московской области для определения меры наказания.

По итогам рассмотрения материалов дела ведомство назначило товариществу штраф в размере 101 тыс. руб. ТСЖ не согласилось с этой мерой и обратилось в городской суд с просьбой смягчить наказание.

По словам министра экологии и природопользования Московской области Виталия Мосина, штрафы — не самоцель. В первую очередь важно, признает ли нарушитель свою вину и насколько оперативно устраняет последствия нарушения.

Учитывая, что правонарушение ТСЖ допустило впервые, суд оставил в силе постановление Минэкологии о назначении административного наказания, но заменил денежный штраф на предупреждение.

