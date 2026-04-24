В КХЛ стартуют полуфиналы Кубка Гагарина

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) стартуют полуфиналы Кубка Гагарина. В сериях до четырех побед сразятся ярославский «Локомотив» и омский «Авангард», магнитогорский «Металлург» и казанский «Ак Барс».

Действующий обладатель трофея «Локомотив» 24 апреля примет на своей площадке «Авангард». В текущем сезоне команды встречались дважды, и оба раза уверенные победы одержали омичи (4:1 дома, 3:0 в гостях). На пути к полуфиналу «Локомотив» выбил «Спартак» и «Салават Юлаев», в девяти матчах проиграв лишь однажды (красно-белым). «Авангард» с одинаковым счетом 4-1 выиграл серии у «Нефтехимика» и ЦСКА.

25 апреля в Магнитогорске стартует серия «Металлург» — «Ак Барс». Команды выступали в одной конференции, поэтому за сезон у них уже набралось четыре личных встречи — у каждой из команд по две победы. «Ак Барс» мощно выступает в плей-офф — неожиданно уверенные победы в сериях с «Трактором» (4-1) и минским «Динамо» (4-0). «Металлург» достаточно спокойно прошел «Сибирь» и нижегородское «Торпедо» (4-1 в обеих сериях).

