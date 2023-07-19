«Это не галочки в тестах»: экономист раскрыл главное преимущество советского образования

Более 60% россиян считают советскую систему образования с пятилетним специалитетом наиболее подходящей для нашей страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные исследования Rambler&Co.

Экономист и маркетолог Игорь Качалов согласен со своими соотечественниками. По его мнению, советская система имеет много преимуществ, о чем говорят многие политики, судьи и ученые.

«Когда в 60-х годах мы начали активно осваивать космос, американцы очень сильно от нас отставали. Президент Кеннеди, к примеру, очень хвалил советское образование. Он признавал, что система образования здесь была гораздо сильнее, чем в Европе и США», — рассказал Качалов в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Эксперт перечислил особенности советского образования, среди которых последовательное изучение разных предметов, формирование широкого кругозора, а также общекультурного и понятийного аппаратов.

«Люди в СССР сдавали экзамены на понимание предметов. Это не галочки в тестах, на которых выросло уже несколько поколений, а реальная оценка интеллектуального уровня и возможностей человека», — добавил профессор.

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