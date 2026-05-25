«Это не климат, это холодная весна»: биолог объяснила, почему деревья в Красноярске пожелтели в конце мая

Красноярцы обратили внимание, что во многих районах города и пригорода деревья этой весной выглядят пожелтевшими, будто на дворе сентябрь. Один из читателей NGS24.RU предположил, что причина может крыться в климатических аномалиях. Чтобы разобраться, редакция обратилась к кандидату биологических наук, научному сотруднику лаборатории фитоценологии и лесного ресурсоведения Института леса имени В. Н. Сукачева СО РАН Марии Кириенко.

По ее словам, дать однозначное заключение по фотографии, не зная конкретного вида деревьев, сложно, но желтоватый оттенок молодой листвы — явление вполне объяснимое. В растении присутствуют разные пигменты — зеленые, оранжевые, красные, — и во время раскрытия листовой пластины их окраска может меняться в зависимости от освещения и солнечных лучей. На начальном этапе листья могут быть желто-оранжевыми, а позже, набрав больше хлорофилла, становиться зелеными.

Версию о климатических причинах биолог считает маловероятной. По ее мнению, нынешняя весна затянулась и выдалась холодной, поэтому листовые пластины у некоторых растений раскрываются медленно, и то, что горожане принимают за осеннюю желтизну, на самом деле является лишь промежуточной стадией, через которую листья проходят, прежде чем приобретут привычный вид. Она подчеркнула, что это связано именно с затяжной и холодной весной, а не с глобальным изменением климата. Точнее ответить на вопрос можно было бы, зная конкретный вид деревьев на заднем плане снимка, так как у разных пород свои особенности развития листвы.

Тем временем синоптики предупредили красноярцев о новой волне холода: по данным Среднесибирского УГМС, 25 и 26 мая в центральных и южных районах края, а также в Хакасии местами ожидаются заморозки до минус двух градусов.