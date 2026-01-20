«Это не лечение, а преступление». В Госдуме займутся спасением пациентов от «черных рехабов»

В феврале в Государственной Думе планируют обсудить введение жестких мер против недобросовестных центров реабилитации.

Как сообщил РИА Новости вице-спикер нижней палаты парламента Владислав Даванков («Новые люди»), цель предстоящего круглого стола — выработать решения для очистки рынка от криминальных структур, маскирующихся под клиники.

Парламентарий привел шокирующие данные: только в благотворительный фонд «Второй шанс» поступило уже свыше 300 обращений о фактах насилия в нелегальных заведениях. По словам Даванкова, условия в таких «черных рехабах» сопоставимы с пытками: пациентов незаконно удерживают, применяют к ним физическое насилие и унижения, привязывают к кроватям. Зафиксированы и случаи с летальным исходом.

Все поступающие сигналы, отметил вице-спикер, направляются в правоохранительные органы, используя, в том числе, инструмент депутатских запросов, но ситуация требует системного подхода, включая внесение изменений в законодательство, так как точечные меры проблему не решают.

Ранее сообщалось о том, что в Егорьевске арестовали руководителя и трех сотрудников «пыточного» рехаба.