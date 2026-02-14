«Это не по-президентски». Меланья Трамп присоединилась к танцующему мужу, хотя сама просила его не позориться

Несмотря на недавние заявления о том, что танцевальные па первого лица страны выглядят «не по-президентски», первая леди США Меланья Трамп не удержалась и составила компанию своему супругу на сцене.

Дональд Трамп, который в пятницу выступал перед военнослужащими в Северной Каролине, по сложившейся традиции завершил речь ритмичными движениями под культовую композицию Y.M.C.A. К всеобщему удивлению, к нему ненадолго присоединилась супруга, исполнив несколько движений руками.

Стоит отметить, что всего неделю назад, 6 января, сам президент пожаловался публике, что Меланья настоятельно рекомендует ему воздерживаться от импровизированных танцев и пародий на сцене. А 29 января первая леди в интервью подтвердила эту позицию, заметив, что подобное поведение ее мужа в некоторых ситуациях выглядит неуместно. Тем не менее, в этот раз атмосфера праздника, видимо, взяла верх над протоколом.

