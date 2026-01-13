«Это не просто бисквит». Почему магазинные торты не черствеют неделями?

Стандартный срок хранения домашнего торта в холодильнике — всего несколько дней. Однако на полках супермаркетов можно найти кондитерские изделия, которые остаются мягкими и спустя 90 суток после производства. О чем свидетельствует такая «живучесть», в интервью «Газете.Ru» пояснила Ксения Кузнецова, старший преподаватель кафедры пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ.

Специалист отмечает, что естественный процесс черствения, связанный с испарением влаги и кристаллизацией крахмала, в промышленных десертах искусственно замедляется. Достигается это за счет целого комплекса современных пищевых ингредиентов:

-Консерванты (например, сорбаты) — защищают продукт от микробиологической порчи, предотвращая появление плесени.

-Эмульгаторы и стабилизаторы (лецитин, камеди) — выполняют роль «влагоудерживающего каркаса», не давая бисквиту высохнуть, а крему — расслоиться.

-Антиокислители — помогают сохранить вкус и аромат, борясь с прогорканием жиров.

«Долгий срок сохранения мягкости магазинных тортов объясняется использованием пищевых добавок, замедляющих процесс черствения. В натуральных бисквитах влага испаряется, крахмал кристаллизуется — отсюда быстрое черствение продукта», — объяснила она.

Эксперт советует отдавать предпочтение десертам с минимальным сроком годности. В них роль консервантов часто выполняют натуральные вещества: сахар, соль, лимонная кислота. Но ключевое правило, по ее словам, остается неизменным: даже качественные сладости не должны становиться частью ежедневного рациона.

Ранее врач Хатшуков сообщила о том, что детям можно съедать не более трех конфет в день.