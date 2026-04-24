Это не просто грипп: врач назвала признак, при котором нужно срочно вызывать скорую

Менингит — это смертельно опасное заболевание, которое на первых порах мастерски притворяется сезонным вирусом. Врач-невролог Екатерина Демьяновская объяснила, на какие специфические симптомы нужно обратить внимание, чтобы не упустить драгоценное время и избежать трагических последствий, пишет «RT на русском» .

Первые симптомы и риск ложной диагностики

На начальной стадии менингит проявляет себя как классическая ОРВИ: человек чувствует общую слабость, озноб, страдает от головной боли и высокой температуры. Именно это сходство делает болезнь крайне опасной, так как многие пытаются лечиться дома привычными жаропонижающими. Однако специалист подчеркивает, что при менингите головная боль носит особый, «распирающий» характер, а общее состояние пациента ухудшается гораздо стремительнее, чем при обычном гриппе.

Главный индикатор: как распознать ригидность мышц

Одним из самых характерных признаков воспаления мозговых оболочек является ригидность затылочных мышц. Это состояние, при котором из-за сильного мышечного напряжения больной не может наклонить голову вперед и прижать подбородок к груди. Кроме того, тревожным сигналом выступает выраженная светобоязнь (резкая боль в глазах при взгляде на свет), а также тошнота и рвота, которая возникает внезапно и, в отличие от пищевого отравления, совершенно не приносит облегчения больному.

Особенности проявления болезни у детей и грудничков

Для маленьких детей менингит представляет особую угрозу из-за сложности диагностики. У младенцев основным признаком может стать выбухание родничка и так называемый «мозговой плач» — монотонные, пронзительные крики. Ребенок становится необычно вялым, отказывается от еды и может болезненно реагировать на любые прикосновения. Врачи призывают родителей не ждать появления сыпи (которая характерна для менингококковой формы), а вызывать скорую помощь при любом сочетании высокой температуры и необычного поведения ребенка.

Молниеносные формы и важность вакцинации

Самыми опасными считаются бактериальные формы инфекции, передающиеся воздушно-капельным путем при тесном контакте. В некоторых случаях болезнь развивается молниеносно: всего за несколько часов могут начаться судороги, нарушение сознания и резкое падение давления. Даже если пациента удается спасти, менингит часто оставляет тяжелые осложнения, такие как потеря слуха, зрения или эпилепсия. По мнению доктора Демьяновской, наиболее эффективным щитом против этой угрозы остается своевременная вакцинация от менингококковой и пневмококковой инфекций.