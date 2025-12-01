«Это не против Долиной!». Общественный резонанс вокруг судебного решения: кто на самом деле виноват в гневе людей?

Первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко прокомментировала ситуацию с общественным резонансом вокруг дела певицы Ларисы Долиной.

По мнению депутата, негативная реакция граждан адресована не самой артистке, а судебному вердикту, который многие сочли необъективным.

В беседе с «Лентой.ру» парламентарий подчеркнула, что в обществе существует различие между буквой закона и чувством справедливости.

«Это, конечно, не против Ларисы Долиной как актрисы или человека. Это против решения суда, который граждане считают несправедливым. Суд решил по закону... а граждане считают, что это несправедливо. Поэтому они таким образом протестуют», — высказалась Драпеко.

Таким образом, она рассматривает волну критики как форму гражданского протеста против, по мнению многих, несправедливой судебной процедуры.

Ранее сообщалось о том, что пенсионерка в Туле продала квартиру по «схеме Долиной», оставив семью без жилья.