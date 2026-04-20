Это не реставрация: чудом выживший ВАЗ 2105 за баснословные деньги выставили на торги

Уникальный экземпляр отечественной классики с пробегом всего 300 километров выставили на продажу в идеальном заводском состоянии и редком цвете. Об этом пишет РГ.

Раритет в заводском исполнении

В Пскове на продажу выставили уникальный автомобиль ВАЗ-2105, сохранивший состояние новой машины спустя почти три десятилетия. Как сообщает «Российская газета», собственник оценил транспортное средство в 1 250 000 рублей. По словам продавца, автомобиль 1998 года выпуска практически не эксплуатировался — на его одометре зафиксирован пробег всего в 300 километров. Машина хранилась в гаражных условиях и никогда не подвергалась кузовному ремонту или перекраске.

Техническое состояние и комплектация

Выставленная на торги «пятерка» представлена в редком цветовом решении «Жасмин». Владелец подчеркивает, что это не восстановленный экземпляр, а полностью оригинальный заводской продукт. Несмотря на длительный простой, машина прошла комплексное техническое обслуживание: специалисты заменили все эксплуатационные жидкости, фильтры и масла. Под капотом установлен классический 1,5-литровый двигатель мощностью 71 лошадиная сила, работающий в паре с механической трансмиссией и задним приводом.

Коллекционная ценность

Продавец утверждает, что внутри до сих пор сохранился специфический аромат нового автомобиля. Он называет данный лот идеальным вариантом для частных коллекций, отмечая исключительную сложность поиска подобных экземпляров в аутентичном виде. Столь высокая стоимость обоснована именно сохранностью всех заводских элементов и отсутствием признаков износа, что переводит обычный седан в категорию ценных исторических артефактов.