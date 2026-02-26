«Это не ваше дело». Депутат напомнила о праве не говорить о беременности на собеседовании

Женщина не обязана предупреждать о беременности, сообщила в интервью РИА Новости член комитета Госдумы по труду и социальной политике Екатерина Стенякина. Она также отметила, что наличие детей или ожидание ребенка не является законным основанием для отклонения кандидатуры.

Парламентарий призвала женщин не поддаваться на возможные манипуляции со стороны нанимателей.

«Не позволяйте потом работодателю стыдить вас за то, что вы якобы утаили важную информацию», — подчеркнула она.

Стенякина акцентировала внимание на том, что в вопросах приема и увольнения следует руководствоваться исключительно нормами Трудового кодекса.

«Трудовой кодекс не требует сообщать о беременности при трудоустройстве. Более того, статья 64 ТК РФ прямо указывает: беременность и наличие детей не могут служить причиной для отказа. Аналогичный запрет на увольнение или отказ в приеме на работу по этому основанию закреплен и в Уголовном кодексе (статья 145 УК РФ)», — пояснила депутат.

Она также отметила, что современная государственная политика нацелена на поддержку семей и рождаемости. В связи с этим и государственные, и частные организации должны разделять эти ценности.

«Кстати, декретные выплаты назначает и выплачивает Социальный фонд России, а работодатели лишь уплачивают за это страховые взносы. Так что сотрудница не “обкрадывает” компанию», — добавила Стенякина.

Если работодатель выбрал по итогам собеседования предложил женщине трудоустройство, значит, его устроили ее навыки и опыт. Отпуск по беременности и родам — временное явление, после которого компания получит обратно ценного специалиста.

Ранее сообщалось о том, что в России с марта заработает реестр данных о беременных.